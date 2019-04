Moins de 10 000 clients d’Hydro-Québec sans électricité

Sur les quelque 313 000 clients d’Hydro-Québec qui ont subi des pannes de courant lundi, à peine un peu plus de 7900 manquaient toujours d’électricité tôt jeudi matin.

À 4 h, 7962 foyers étaient encore plongés dans le noir, dont la moitié dans Lanaudière (3481). Les autres pannes étaient réparties entre les Basses-Laurentides (2961) et Laval (1404).

Pour une grande majorité des clients d’Hydro-Québec, le courant a été rétabli au cours de la journée de mercredi. Toutefois, les zones les plus durement touchées peuvent voir le rétablissement repoussé à jeudi.

«Toutes nos équipes gouvernementales sont à pied d’œuvre pour assurer le rebranchement [du courant] le plus vite possible. C’est vraiment un effort collectif. On est sur le chemin d’un retour à la normale», avait indiqué la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, mercredi matin lors de son point de presse au Centre des opérations gouvernementales, à Québec.

Plus de 550 équipes d’Hydro-Québec ont été déployées sur le terrain pour assurer un rétablissement le plus rapide possible.