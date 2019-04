Pelleter sa tombe avec sa fourchette

Qu’est-ce qu’un aliment santé et qu’est-ce qui cause les maladies? Qu’est-ce qu’une alimentation santé?

Ce sont les questions importantes et les réponses ne sont pas aussi simples qu’il parait. Le pharmacien en résidence du Québec Matin Jean-Yves Dionne nous aide à y voir plus clair.

«Il y a un lien direct entre ce que je mange, mon état de santé et mon risque de décéder», lance M. Dionne en début de chronique.

Une étude publiée récemment dans le magazine scientifique The Lancet révèle que 11 millions de décès en 2017 seraient dus à la mauvaise alimentation ce qui correspondrait à un décès sur cinq.

Les chercheurs du Global Burden of Disease diet collaborators ont évalué les données de 195 pays pour établir des liens entre l’alimentation et les maladies et les décès et constatent que les facteurs alimentaires suivants sont les plus importants pour augmenter le risque de décès:

- Un apport élevé en sodium (apport « normal » étant entre 1 et 5g par jour)

- Un apport faible en grains entiers

- Un apport bas en fruits et légumes

- Un apport bas en noix et graines

- Un apport bas en sources d’oméga 3 (incluant les produits de la mer)

- Un apport bas en fibres

- Un apport élevé en boissons sucrées

- Un apport élevé en gras trans

Quoi faire pour mieux manger?

Le principal allié d’une bonne santé demeure une alimentation riche en produits non transformés.

-Manger des aliments colorés : si les fruits et les légumes frais sont hors de votre budget, les congelés sont un bon compromis

-La farine blanche et le pain blanc devraient aussi être remplacés par des farines et des pains complets.

-Fuir le sucre ajouté