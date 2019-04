«Surprenant et intéressant» pour l’une, «mesquin et cheap» pour l’autre. On peut dire que la campagne de publicité du Bloc québécois sur le projet de loi sur la laïcité ne laisse personne indifférent.

«Un coup opportuniste, peut-être. Mais c’est la mission du Bloc québécois de déranger un peu (...) J’ai trouvé ça surprenant, intéressant. C’est un beau pied de nez aux autres parlementaires», a lancé Caroline St-Hilaire.

«J’ai trouvé ça petit, mesquin, cheap et ridicule (...) Le seul objectif visé là est de foutre la merde! Le seul intérêt à faire ça, c’est de foutre le trouble», a dit de son côté Jonathan Trudeau.

«Yves-François Blanchet s’est rendu compte que le projet de loi n’a pas suscité de controverse dans le reste du Canada.»

«Pour moi, c’est un excellent coup. La pub vise clairement les députés fédéraux, les chefs de parti qui ont préposition dans le projet de loi 21. Alors quand on les entend parler sur ce que veut le Québec, sur ce que fait le Québec, je me dis que c’est une bonne idée que le Bloc québécois, qui a comme objectif de défendre les intérêts du Québec, se fasse entendre aussi.»