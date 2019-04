Toute sa famille sans électricité depuis trois nuits

Mathieu Toupin à l’instar de nombreux résidents de Terrebonne dans Lanaudière est privé d’électricité depuis lundi. Le père de famille, qui garde le sourire, a toutefois hâte de retrouver sa vie normale et du chauffage.

À LIRE AUSSI

Moins de 13 000 clients d’Hydro-Québec sans électricité

Sans courant depuis lundi midi, M. Toupin a cru que le service d’Hydro-Québec serait rapidement de retour. «On y va avec des petits plans B. On se réchauffe dans la voiture au début, puis on se rend compte que le courant ne revient pas», explique le Terrebonnien.

Puisque le froid gagnait sa demeure et qu’il était impossible de cuisiner et de se laver, le papa et sa famille se sont rendus au centre commercial, au resto, etc. Puis, il a fallu trouver des solutions.

«On a cherché des endroits, des mamies, des amis, des frères et sœurs. (...) On a passé les deux premières nuits à la maison avec les enfants. Au début, c’est drôle, les chandelles, les jeux de société. Là, ils commencent à avoir hâte de retrouver leurs jeux électroniques et leur vie normale», formule Mathieu Toupin.

Hydro-Québec devrait terminer le rebranchement de tous ses abonnés d’ici l a fin de l’avant-midi.