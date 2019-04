Une deuxième carrière comme vendeuse à 85 ans

Souriantes et toujours passionnées, des employées de Club Tissus à Saint-Hubert sont ravies de pouvoir continuer à travailler à 75 ans passés.

Après une carrière en comptabilité, Rose-Marie Joly est retournée à ses premières amours : la couture et les tissus. Son travail à temps partiel lui permet de rester active. «Moi, vu que je suis seule à la maison, venir travailler trois jours par semaine, c'est agréable. Je vois des gens. Alors, comme ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer.»

Sa collègue, Suzanne Bélanger, est pour sa part âgée de 85 ans. C’est Rose-Marie qui a convaincue la couturière de profession de se joindre à l’équipe de Club Tissus il y a 12 ans.

Les travailleurs plus âgés sont une ressource précieuse sur le marché. Leurs connaissances du domaine se comptent souvent en dizaine d’années, une expérience incomparable.

«Si une dame arrive ici et elle demande: "Avez-vous des épingles à chapeau ou une voilette? ", une jeune qui travaille ici, bien, elle le sait pas parce qu'elle a pas vécu dans les mêmes années» illustre Mme Bélanger.

Si l'apport des 55 ans et plus au marché du travail est incontournable et encouragé par le gouvernement, les chiffres révèlent que 51 900 d’entre eux étaient au chômage l'an dernier.

En ce sens, Mmes Joly et Bélanger sont des modèles. À la question «pourquoi n’êtes-vous pas à la retraite?», Mme Bélanger se plaît à répondre «moi, je fais le contraire, j'ai l'esprit de contradiction».

Le président-directeur général de Club Tissus, Frédérik Guérin, s’assure de s’adapter ses employés plus âgés. «On leur demande vraiment c'est quoi, le rythme qu'ils veulent adopter. Et on s'ajuste. Des semaines, c'est deux jours. D'autres semaines, c'est quatre. Des fois, ils ont le goût de sortir un peu plus.»

Et Rose-Marie Joly l’en remercie à sa façon.«Moi, je garde toute mon énergie pour le magasin. Après, quand j'arrive chez moi, j'ouvre jamais mon radio. Je veux la paix pour recharger mes batteries pour revenir travailler encore après!»