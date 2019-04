Une «escouade des chantiers» fera des visites surprises à Montréal

Une nouvelle escouade de six inspecteurs pourra faire des visites surprises sur quelque 400 chantiers montréalais dès ce printemps, pour vérifier la conformité aux exigences techniques de la Ville par les entrepreneurs et les firmes externes faisant la surveillance.

«Le but, ce n’est pas de surveiller les surveillants. Le but, c’est de faire de l’audit», a commenté Sylvain Ouellet, responsable des infrastructures du réseau routier au comité exécutif. L’escouade des chantiers pourra faire du carottage de la nouvelle chaussée et analyser les matériaux en laboratoire. Des audits permettront de documenter la qualité des matériaux utilisés.

Créer une «brigade des chantiers» était une promesse électorale de Projet Montréal. Sans s'opposer à plus de surveillance, Ensemble Montréal se questionne sur la nécessité d’un «dédoublement» puisqu’il y a déjà des surveillants de chantiers.

La Ville souhaite aussi se doter d’une «Charte des chantiers» en 2020, afin qu’elle soit respectée par ses partenaires. Limiter les nuisances, prioriser l’accessibilité et la sécurité, améliorer la communication avec le public et respecter l’environnement seront les objectifs de l’éventuelle charte, qui pourrait faire partie des clauses contractuelles ou des conditions pour l’obtention d’un permis.