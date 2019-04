Le maire de Hampstead qui a qualifié le projet de loi sur la laïcité de «nettoyage ethnique», et par la suite de «nettoyage ethnique pacifique», a ouvertement refusé de s’excuser mercredi.

Justin Trudeau, François Legault et Simon Jolin-Barrette, et Valérie Plante ont tous demandé au maire Steinberg de présenter des excuses, mais il persiste et signe.

«Il a parlé de nettoyage ethnique au moment où l’on souligne les 25 ans du génocide au Rwanda : où les gens s’entretuaient a coups de machettes!», dénonce le chroniqueur Richard Martineau qui l’a déploré dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous».

Non seulement, le maire de Hampstead ne s’excuse pas, mais il refuse en plus de s’adresser à la population en français, ne le fait qu’en anglais.

Ses propos, autant que sa façon de faire, offusquent au plus haut point Richard Martineau.

« He doesn't give a damn about francophones this guy! Never learn one word of french in all is life in Québec», souligne Martineau.

«On a eu la Révolution tranquille, on a le nettoyage ethnique tranquille au Québec», ironise-t-il.

