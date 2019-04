Camionneur gelé au volant à 8h du matin

Un camionneur de 39 ans pourrait faire face à une accusation criminelle de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, aujourd’hui, à Québec, après avoir causé un accident qui aurait pu avoir des « conséquences tragiques », selon la police.

L’homme qui était au volant d’un véhicule lourd a causé la panique dans le secteur de Neufchâtel avant 8 h, hier. Il avait d’abord été remarqué sur l’autoroute Henri-IV en direction nord pour sa conduite erratique.

Un premier appel a été fait au 911 par un automobiliste. Le camionneur a cependant eu le temps d’emprunter la sortie pour l’avenue Chauveau, de brûler un feu rouge et finalement de causer un accident impliquant un autobus articulé du RTC et deux autres véhicules, ce qui a mis fin à sa course folle.

Il aurait en plus été aperçu heurtant des cônes orange sur son passage, a révélé le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux par un témoin, on peut apercevoir les policiers employer la force pour sortir le camionneur de sa cabine. Les agents l’agrippent par le chandail et le maîtrisent ensuite en le couchant au sol.

L’homme qui a tourné la vidéo affirme avoir aperçu des policiers sortir leur arme de façon préventive. Le SPVQ admet de son côté que le suspect « était agité ».

Ce dernier a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et transféré dans un centre hospitalier pour vérifier son état et prélever un échantillon sanguin, puis il a été mis en détention. Il devrait comparaître aujourd’hui au palais de justice de Québec, selon la police.

Dans un communiqué, le SPVQ a reconnu que l’événement « aurait pu avoir des conséquences tragiques ». Par chance, les occupants ayant subi la collision s’en tirent avec des blessures légères. Une dame a été conduite à l’hôpital, mais sa vie n’est pas en danger.

Même si la police affirme que le camionneur était « connu pour des délits en semblable matière », son employeur soutient qu’il avait pourtant « un dossier professionnel impeccable ».

L’employé a travaillé pour Inter-Trans de 2013 à 2016 et il était de nouveau à son emploi depuis quelques mois.

« C’est sûr que, si c’est comme ça que ça s’est passé, ce sont des comportements qui sont inacceptables », a commenté Alain Mongrain, président de l’entreprise de transport.

Malgré tout, il souhaite attendre la fin des procédures judiciaires avant de décider s’il met fin au contrat de travail du camionneur. « Je ne peux pas condamner quelqu’un sur la place publique comme ça », explique-t-il.

Il ajoute qu’au moment des événements, l’homme était sur son quart de travail. Son tracteur ne tirait aucune remorque et il était chargé d’aller en récupérer une.