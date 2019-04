Ces diamants qui nous appauvrissent: un flop annoncé?

La mine de diamants de la compagnie minière Stornoway, projet phare du Plan Nord, pourrait cesser ses activités d’ici la fin de l’année. Près d’un demi-milliard d’argent des Québécois s’envolerait alors en fumée. Un flop annoncé?

C’était pourtant «tout un rêve, tout un projet», lance Mario Dumont au Québec matin. «Je me souviens des discours de Jean Charest là-dessus qui ne manquaient pas de superlatifs. On se disait, on a une mine de diamants au Québec, ce n’est pas rien, c’est à peu l’une des ressources les plus précieuses sur Terre.»

Les diamants se sont avérés moins beaux que prévu, et le prix de cette matière est inférieur aux prévisions, a révélé ce matin notre Bureau d’enquête. Et l’une des raisons qui expliquent ce revers, estime le chroniqueur politique de LCN, est notre méconnaissance du domaine, notre manque «d’expertise».

«On n’avait pas nécessairement les équipements. Ça a l’air que la grosseur d’un diamant fait sa valeur. Or on a même pété un diamant», relate-t-il, en soulignant le fait que la qualité de la pierre précieuse n’était pas vraiment au rendez-vous.

«Pas mettre ça tout noir»

De là à dire que le Québec a tout perdu dans l’aventure, Mario Dumont ne va pas jusqu’à franchir ce pas et croit plutôt qu’il faudra analyser plus à fond la déconvenue financière. «Ça reste une mine de diamant. Il ne faut pas mettre ça tout noir.»

Quant aux experts qui proclament sur toutes les tribunes que le projet Stornoway était voué à l’échec dès le départ, l’animateur de LCN aurait bien aimé les entendre à l’époque, avant que l’entreprise n’accumule tous ses déboires financiers.

Ces universitaires ont plutôt joué aux gérants d’estrade, image-t-il. «Quand une équipe de football finit la saison avec une fiche de 0 victoire et 16 défaites, [c’est facile à] dire le lundi d’après "je le savais qu’ils n’avaient pas les bons joueurs, la bonne équipe". Si tu l’avais dit au début de la saison, là ça devient une prédiction valable.»