La manifestation contre la laïcité qui s’est déroulée à Montréal dimanche n’était pas juste un rassemblement contre le projet de loi de la CAQ, «c’était une manifestation d’extrémistes religieux», dénonce Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec matin.

Adil Charkaoui, organisateur de l’évènement, continue d’afficher des positions islamistes tranchées sur les comptes de médias sociaux qu’il contrôle.

«Faut dire les choses comme elles sont, lance Richard Martineau dans sa chronique. Dimanche, on disait ‘’Dieu est grand’’. Mettons l’islam de côté et disons que ça aurait été des catholiques ‘’crinqués’’ dimanche, qui auraient récité le chapelet avec des grosses croix en bois. Les gens auraient dit : ‘’voyons donc ce sont des extrémistes catholiques’’. »

Martineau croit qu’il est normal de contester le projet de loi sur la laïcité pour différentes raisons. «Parce qu’ils le trouvent entre autre mal ficelé, ou trouvent qu’il va trop loin et c’est très correct», ajoute-t-il.

«Mais il y a des gens qui luttent contre le projet de loi parce que c’est une étape, et ils ont des buts ultimes. Un agenda caché. Ils veulent faire reculer le gouvernement sur la laïcité, sur le port de signes religieux, sur le cours de sexualité à l’école. Après demain ils vont permette le port du voile intégral, vouloir avoir la charia. Tu donnes six pouces et ils prennent trois pieds.»

Il en rajoute aussi sur Charkaoui, qui refuse de répondre aux questions des médias, mais qui se plaint de ne pas avoir la parole dans ceux-ci.

«Je ne sais pas pourquoi mais Julius Grey, le défenseur des droits de la personne, s’associe à cet homme. Adil Charkaoui est un extrémiste religieux, il est contre la musique, contre les cours de sexualité! [...] Ça n’a aucun bon sens!»

