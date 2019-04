Encore des entraves routières ce week-end

Plusieurs travaux routiers vont donner du fil à retordre aux automobilistes, cette fin de semaine, notamment dans l’échangeur Turcot et sur l’autoroute 20 en direction est, après l’échangeur Saint-Pierre.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 15 sud (vers l’île des Sœurs, pont Champlain) sera complètement fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes pourront circuler via la bretelle pour route 136/ autoroute 720 est, sortie 4, rue Saint-Jacques jusqu’au boulevard Robert-Bourassa et autoroute 10 est (Bonaventure). À noter que l’autoroute 10 est, à la sortie 3, sera fermée de vendredi 22 h à samedi 15 h.

La bretelle de la route 136/ autoroute 720 ouest pour l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval) sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est possible via la bretelle pour l’autoroute 15 nord jusqu'à l'échangeur Décarie, puis autoroute 520 ouest, sortie 4 pour l’autoroute 13 sud et autoroute 20.

Même chose pour la bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 136/ autoroute 720 est (centre-ville) qui sera fermée selon le même horaire. Le détour se fera via la bretelle pour l’autoroute 15 sud jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 10 ouest, boulevard Robert-Bourassa et autoroute 720 est ou la rue Saint-Antoine est.

À noter la fermeture partielle d’une voie sur deux de la bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 15 nord (Décarie), de vendredi 23 h 59 à dimanche 8 h.

Autoroute 20

L’autoroute 20 est sera complètement fermée, entre la sortie 64 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) et l’entrée suivante, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Secteur de l’Île des Sœurs/ pont Champlain

L’autoroute 10 est (Bonaventure) sera fermée entre la sortie 4 (autoroute 15, boulevard Gaétan-Laberge, Verdun) et l’Île des Sœurs, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est possible via la sortie 4 et l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge pour l’autoroute 15 sud. La sortie 5 (Île des Sœurs) sera fermée par défaut.

Sur l’autoroute 15 sud, la sortie 57-N (chemin de la Pointe-Nord, île des Sœurs) sera fermée, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Les automobilistes pourront continuer sur le pont Champlain, faire demi-tour à la sortie 53 à Brossard, revenir sur le pont, sortie 60 pour le boulevard Gaétan-Laberge, autoroute 15 sud et sortie 57-S.

Le boulevard de L’Île-des-Sœurs sera également fermé, dans les deux directions à la hauteur de l’autoroute 15, selon le même horaire. Un détour est possible via le boulevard René-Levesque.

Autoroute Bonaventure, secteur du pont Victoria

L’autoroute 10 est (Bonaventure, vers le pont-Champlain) sera complètement fermée, entre la sortie 3 et l’entrée suivante, de vendredi 22 h à samedi 15 h.

À noter la fermeture partielle de deux voies sur trois sur l’autoroute 10 ouest (Bonaventure, vers le centre-ville) à la hauteur du pont Victoria et de la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), de vendredi 22 h à samedi 16 h.

À partir de lundi

Un chantier se mettra en branle dans l’échangeur des Laurentides (autoroute 15/ autoroute 40) à partir du lundi 15 avril, et ce, jusqu’à la fin de l’été 2019. Ces travaux visent à remplacer des glissières de sécurité et l’éclairage temporaire en place. Ainsi, des fermetures partielles et complètes de nuit seront requises sur les autoroutes 15 (des Laurentides), 40 (Métropolitaine), dans les bretelles de l'échangeur ainsi que sur la voie de desserte de l'autoroute 40.