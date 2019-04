«Hellboy»: une déception infernale

Cette nouvelle version de «Hellboy» mettant en vedette David Harbour, Milla Jovovich et Sasha Lane est une déception infernale.

Le «Hellboy» de 2004 et «Hellboy II – L’armée d’or» de 2008, réalisés par Guillermo del Toro avec Ron Perlman dans le rôle-titre, sont inoubliables. Les amateurs attendaient donc la proposition de Neil Marshall («La descente») avec David Harbour en démon rouge.

Les premières images – en noir et blanc – donnent un contexte, celui de la destruction de Nimue (Milla Jovovich) par les Chevaliers de la table ronde. La sorcière est mise hors d'état de nuire, chaque partie de son corps étant cadenassée dans une boîte et envoyée quelque part sur la planète.

La présentation de Hellboy se battant au Mexique contre un confrère du Bureau for Paranormal Research and Defense (Bureau de recherche et de défense paranormales) est en phase avec le souvenir conservé de l’interprétation de Ron Perlman. Le démon est pince-sans-rire, tourmenté, mais résolument déterminé à se ranger dans le camp du Bien.

C’est après que les choses se gâtent, Neil Marshall croyant bon d’enchaîner les lieux différents, les scènes d’action, les monstres et le «gore» (ce sang inutile giclant de partout). Il y a tant de monstres qu’on en perd le fil directeur. Oui, bien sûr, il faut arrêter Nimue, oui, bien sûr, Trevor Bruttenholm (Ian McShane), le père adoptif de Hellboy est là, oui, bien sûr, le démon est aidé par Alice (Sasha Lane) et Ben Daimio (Daniel Dae Kim) et oui, bien sûr, le tout est nimbé dans une aura de légende arthurienne. Mais cela ne parvient pas à sauver le scénario vide... pas plus que les répliques humoristiques du personnage principal.

Ce qui choque le plus? La piètre qualité des effets par ordinateur de ce long métrage au budget de 50 millions $. On n’en finit plus de compter les bourdes comme Hellboy passant au travers d’une épée, des proportions mal respectées ou encore un montage parfois bâclé. On retient donc de ce «Hellboy» qu’on aurait tant voulu aimer une impression de profond désappointement.

Note: 1,5 sur 5