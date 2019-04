Les BIXI seront accessibles gratuitement ce dimanche

Pour célébrer sa 11e saison qui s’amorce ce dimanche, BIXI rendra ses vélos en libre-service accessibles gratuitement, de 8 h à minuit.

«Avec l’entente de 10 ans récemment conclue avec BIXI, nous appuierons durablement la croissance de l’épine dorsale du vélo en libre-service à Montréal. BIXI continuera de faciliter le déplacement d’un plus grand nombre nos citoyens et citoyennes», a dit vendredi Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au sein du comité exécutif.

L’an dernier, plus de 258 000 personnes ont pédalé sur un BIXI pour un total global de 5,4 millions de déplacements, ce qui a constitué un nouveau record.

BIXI espère continuer sur son élan, et pourrait établir un nouveau record grâce à cinq nouveaux arrondissements qui sont desservis à compter de cette année, soit Lachine, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Anjou et Saint-Léonard.

Désormais, 16 des 19 arrondissements montréalais disposent de stations BIXI. On en compte d’ailleurs 60 nouvelles cette année, pour un total de 2625 points d’ancrage et 1000 vélos supplémentaires.