«Ma fille ne respire plus. Je ne la vois plus, l’entends plus»

Les heures, puis les jours et les années ont passé, et Dolorès Soucy ne se console toujours pas de l’absence de sa fille, Jolène Riendeau, dont la disparition en avril 1999 dans Pointe-Saint-Charles a fait l’objet d’une intense médiation. Les ossements de la fillette de 10 ans ont été retrouvés en 2011 non loin d’une piste cyclable qui longe l'autoroute 15 Sud près du pont menant à l'île des Sœurs.

«Je vais toujours haïr le 12 avril», souffle Mme Soucy en entrevue au Québec Matin. Ce jour-là, la petite Jolène n’est jamais revenue du dépanneur où elle était allée s’acheter des chips.

Mme Soucy a toujours été persuadée que sa fille avait été enlevée par un prédateur sexuel, mais elle a nourri l’espoir de la revoir en vie. «On a gardé espoir jusqu’à la dernière seconde, jusqu’à ce qu’on la retrouve. Malheureusement, elle n’était pas vivante.»

Le nom d’un homme est souvent revenu concernant l’enquête sur la disparition puis le meurtre de sa fille. Robert Laramée a été soupçonné par la police de Montréal.

«C’est toujours le même scénario depuis 20 ans. Il se reconnaît très bien, il sait que c’est lui qui l’a fait. J’entends ma fille m’appeler dans ma tête, je serais allée la chercher», dit Dolorès Soucy.

Suspect

La mère de Jolène a ciblé Laramée comme étant sans l'ombre d'un doute dans son esprit, le meurtrier de sa fille. Une des enfants du Montréalais était amie avec la jeune Riendeau. La femme lui a livré une véritable guerre d'usure. Elle a même agressé Laramée lors d'une de ses comparutions dans une affaire d'agression sexuelle au palais de justice de Montréal, en 2012.

Dolorès Soucy avait été accusée de voies de fait. «Il a fallu que je plaide coupable pour avoir une absolution totale pour l’amour de mon petit-fils que je garde à la maison», reconnaît-elle.

«Il n’a jamais assez homme pour me dire: Ce n’est pas moi. Des pédophiles ont passé le polygraphe dans le quartier, c’est le seul qui refuse de le passer», précise Dolorès Soucy.

Jolène Riendeau serait aujourd’hui trentenaire. «Le gouvernement continue toujours à payer pour lui (Robert Laramée), pour sa réhabilitation pendant que moi ma fille ne respire plus, que je ne la vois plus, que je ne l’entends plus», laisse tomber M. Soucy qui 20 ans, depuis le fatidique 12 avril 1999, a toujours des sanglots dans la voix en se remémorant sa fille.