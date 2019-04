McGill abandonne le nom «Redmen»

L’Université MCGill a annoncé sa décision concernant l’appellation de ses équipes sportives masculines: les Redmen changeront de nom.

La principale et vice-chancelière Suzanne Fortier a annoncé la nouvelle, vendredi matin, dans une lettre publiée sur le site web de l’Université McGill.

«J’ai pu mesurer toute la douleur causée par le nom Redmen, a-t-elle notamment écrit. Des étudiants autochtones de McGill m’ont confié que ce nom leur procurait un sentiment d’exclusion. Ils se sentent méprisés et laissés pour compte. Ils vivent un conflit intérieur entre leur fierté légitime d’appartenir à un peuple autochtone et celle d’être des étudiants mcgillois. Et cette tension est encore plus forte chez les étudiants-athlètes autochtones.»

La décision a de quoi réjouir le commissaire aux affaires autochtones de l’Association étudiante, Tomas Jirousek, qui était au cœur du débat.

«Dans l’intervalle, pour la saison 2019-2020, nos équipes sportives masculines porteront le nom McGill, a précisé Suzanne Fortier. L’Université annoncera la nouvelle appellation de ses équipes masculines à temps pour le début de la saison 2020-2021.»

«La question du changement de nom de nos équipes sportives masculines a engendré un profond débat au sein de notre communauté, a par ailleurs observé la principale. Dans ce contexte, je me suis rappelé les sages paroles du principal émérite Bernard Shapiro, qui, lors d’une récente conférence sur la liberté d’expression, faisait valoir que, dans un débat, "l’important n’est pas de gagner, mais d’apprendre".»