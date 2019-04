Les analystes de «La Joute» n’ont pas été convaincus par les explications de la mairesse de Montréal sur sa condamnation tardive des propos du maire de Hampstead sur le projet de loi sur la laïcité.

«Voyons donc, c’est n’importe quoi!», a lancé Jonathan Trudeau quand il a entendu Valérie Plante dire qu’elle voulait réagir en personne plutôt que par les réseaux sociaux ou un communiqué.

«Le plus grave, c’est qu’elle a parlé plus longtemps dans sa déclaration d’elle et de la fausse nouvelle qui a circulé à son sujet que des propos comme tels du maire de Hampstead», a-t-il par ailleurs relevé.

«Sur le ton, tout le monde a apprécié d’entendre enfin la mairesse de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine à ce sujet. On attendait impatiemment cette réaction-là», a dit Caroline St-Hilaire.

«Sur la forme, je partage l’avis de Jonathan. On a vu quelqu’un être un peu trop orgueilleux (...) Elle vient par ailleurs de créer un précédent dangereux. Dorénavant, chaque fois qu’elle va être à l’étranger, elle ne commentera pas ou ne donnera pas d’opinions?»