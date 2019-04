«On comprend que vous voulez les votes de tout le monde, mais...»

Valérie Plante a été la dernière à réagir aux propos du maire de Hampstead, William Steinberg, qui a qualifié le projet de loi sur la laïcité de «nettoyage ethnique pacifique», et ce, une semaine plus tard.

«Elle se défend en disant qu’elle était à l’extérieure», lance Mario Dumont dans le cadre de son commentaire; un argument qui n’est pas valable selon lui.

Au-delà de cet incident, Dumont questionne le rôle de la mairesse de la seule métropole francophone d’Amérique du Nord. Malgré son caractère distinct, Montréal ne peut se substituer aux décisions de la province, elle en fait partie. «Les lois du Québec vont s’appliquer», avertit Mario Dumont.

«Si on fait une exception pour la laïcité, dans une couple d’années, on va dire ''Montréal a toutes sortes de langues, est-ce qu’on veut vraiment imposer le français?''», s’inquiète-t-il.

Une chose est sûre : «Pas question d’aller sur ce terrain-là!»

«J’ai un double message pour la mairesse de Montréal. S’il-vous plaît, premièrement, ne demandez pas une telle exception pour votre ville, et deux : assumez pleinement! On comprend que vous voulez les votes de tout le monde : des communautés culturelles, vous voulez avoir l’air inclusive et multiculturelle au max : on comprend tout cela. Mais comme mairesse vous avez aussi une responsabilité d’être la porte-étendard de la seule grande métropole française en Amérique du Nord, assumez ça!»

***Voyez son commentaire intégral dans la vidéo ci-dessus. ***