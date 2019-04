Peines de mort et exécutions: quels pays tuent le plus ?

Amnistie internationale a dévoilé son rapport annuel sur les peines de mort et les exécutions internationales, jeudi, montrant que même si celles-ci sont en baisse, les exécutions arbitraires existent toujours, et de nombreux pays les classes toujours comme secrets d’État.

Les cinq pays qui ont recours le plus souvent à la peine de mort?

1- CHINE

La Chine arrive en tête de liste avec plus de 1000 exécutions en 2018, chiffre qui pourrait être plus important compte tenu de la difficulté pour les ONG d’obtenir les véritables chiffres.

Le pays fait depuis longtemps l’objet d’une surveillance internationale pour sa répression brutale des dissidents politiques et de sa minorité musulmane ouïgoure.

2- IRAN

L’Iran suit de près avec plus de 253 exécutions, en baisse par rapport à 2017.

Parmi les facteurs clefs expliquant cette diminution, l’amendement de l’Iran à sa loi sur les stupéfiants, qui a augmenté la quantité minimale de drogue en possession nécessaire à l’application de la peine capitale.

Ce changement a entraîné une diminution de 50% du nombre de personnes exécutées dans le pays en 2018.

capture d'écran | Amnistie internationale

3- ARABIE SAOUDITE

L’Arabie saoudite arrive en troisième place avec 149 exécutions, seul pays qui a recours à la décapitation, d’ailleurs.

Avec plus de 149 exécutions en 2018, l'Arabie saoudite n'a pas respecté les normes internationales en matière d'équité des procès en les conduisant en secret avec les accusés sans représentant légal, explique Amnistie internationale.

Le pays a exécuté 71 ressortissants saoudiens, les autres étant des ressortissants pakistanais, syriens, égyptiens et yéménites.

La plupart des exécutions en Arabie saoudite l’ont été sur 85 accusés suspectés de meurtre, et 60 accusés liés à des infractions sur la drogue.

Les condamnations à mort prononcées à Riyad reposaient souvent sur des aveux faits sous la torture.

Selon le rapport, les autorités omettaient souvent d'informer les familles avant ou même après les exécutions.

4- VIETNAM

Au Vietnam, il y a eu plus de 85 exécutions enregistrées et plus de 122 condamnations à mort en 2018, une forte augmentation par rapport à l'année précédente.

Bien que les autorités aient fourni des informations sur le nombre d'exécutions et de condamnations à la peine de mort en 2017 et en 2018 dans de rares déclarations, les chiffres sur l'utilisation de la peine de mort ont continué d'être classés dans la catégorie des secrets d'État.

capture d'écran | Amnistie internationale

Selon Amnistie, la peine de mort a continué d'être largement utilisée pour les infractions liées à la drogue et le meurtre, tandis que plusieurs personnes étaient passibles de la peine de mort pour crimes économiques.

5- IRAK

Malgré une diminution de 58% du nombre d'exécutions en 2018, l'Irak a procédé à au moins 52 exécutions, qui ont été perpétrées avec «des violations flagrantes du droit à une procédure régulière», selon Amnistie.

Au moins 125 personnes ont été exécutées en 2017.

Les exécutions, commises par les autorités centrales iraquiennes, visaient principalement le terrorisme, les meurtres, les enlèvements et les infractions liées à la drogue.

6- ÉGYPTE

Plus de 43 personnes ont été exécutées en Égypte en 2018.

7- ÉTATS-UNIS

Les États-Unis arrivent au septième rang des pays qui «tuent le plus», devant le Japon, le Pakistan et Singapour.

GLOBALEMENT

Par rapport à 2017, il y a eu 303 exécutions de moins l'an dernier, le nombre d'exécutions dans le monde passant de 993 à 690.

Une diminution significative des exécutions a également été observée en Irak, au Pakistan et en Somalie.

Des pays comme la Chine, la Biélorussie et le Vietnam considèrent les exécutions comme des secrets d'État ou ne les signalent pas.

En raison des pratiques restrictives des États, des guerres et des conflits en cours, Amnistie internationale n'a pas été en mesure d'accéder aux informations sur des pays tels que le Laos, la Corée du Nord et la Syrie.

MÉTHODES UTILISÉES

La pendaison est la méthode la plus utilisée lors d’exécutions : l’Afghanistan, le Botswana, l’Égypte, l’Iran, l’Irak, le Japon, le Pakistan, Singapour, le Sud-Soudan, et le Soudan l’utilisent.

La fusillade est la seconde méthode la plus employée dans le monde : le Bélarus, la Chine, la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, et Taiwan optent pour cette façon de faire.

capture d'écran | Amnistie internationale

L’injection létale est utilisée par quatre pays : la Chine, Thaïlande, les États-Unis et le Vietnam.

L’électrocution n’est employée qu’aux États-Unis, et la décapitation seulement en Arabie saoudite.

Pour lire le rapport intégral, cliquez ici.