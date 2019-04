Retour à la normale pour les clients d’Hydro-Québec

Le nombre de clients d’Hydro-Québec encore privés de courant, tôt vendredi matin, était descendu sous la barre des 200. Au plus fort de la panne, ils étaient 313 000 clients à ne plus avoir d’électricité, depuis lundi à la suite d'un épisode de verglas.

Dans son bilan de 6 h, la société d’État rapportait que 157 foyers étaient privés de courant. L’électricité a été rétablie au cours de la journée de mercredi pour une grande majorité des clients d’Hydro-Québec, et finalement jeudi en fin de journée et vendredi pour les zones les plus durement touchées.

Parmi ces secteurs, 15 ménages se trouvaient encore sans électricité vendredi matin à Laval, tandis que 26 foyers étaient toujours dans le noir dans Lanaudière et 30 dans les Laurentides.

Ce sont plus de 500 équipes d’Hydro-Québec qui ont été déployées sur le terrain pour assurer un rétablissement le plus rapide possible.