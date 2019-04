Les libéraux tentent d’associer Scheer et Ford

Le gouvernement Trudeau a ouvert son jeu sur sa stratégie électorale en attaquant de front le premier ministre ontarien Doug Ford, vendredi, au lendemain du dépôt de son budget.

Les libéraux fédéraux espèrent ainsi que les électeurs associeront le controversé premier ministre ontarien au chef conservateur fédéral Andrew Scheer.

«Andrew Scheer et Doug Ford chantent la même cassette et parlent le même langage. Un gouvernement conservateur est mauvais pour les Canadiens et est mauvais pour les Ontariens», a fait valoir en conférence de presse à Ottawa le libéral franco-ontarien Francis Drouin.

Comme Ford, vraiment?

Dans un geste inhabituel, le gouvernement Trudeau a envoyé au front pas moins de trois ministres pour attaquer le gouvernement Ford.

Selon les libéraux, les «compressions» annoncées dans le budget Ford seront suivies de pareilles mesures au fédéral si les conservateurs d’Andrew Scheer sont portés au pouvoir à l’automne prochain.

La stratégie des libéraux fédéraux, à l’aube des élections, est de bonne guerre, selon le politologue de l’Université McGill Daniel Béland.

«On ne sait pas trop quelle est la vision d’Andrew Scheer, souligne le professeur. Sa personnalité reste un peu floue encore. Donc, les libéraux essaient de le définir en l’associant à des personnages politiques qui sont controversés», dit l’expert universitaire.

Daniel Béland note toutefois que le premier budget signé Doug Ford n’a pas versé dans «l’austérité pure et dure», ce qu’auraient «probablement espéré les libéraux».

Pour M. Béland, Andrew Scheer a tout intérêt à prendre ses distances avec M. Ford.

L’élection probable du conservateur Jason Kenney à la tête de l’Alberta mardi prochain risque aussi de donner des munitions aux libéraux de Justin Trudeau, ajoute le chercheur.

Avec ses positions anti-Québec, sa tolérance pour les sympathisants d’extrême droite et sa «défense aveugle» des pipelines, M. Kenney devient une cible idéale pour le chef libéral.

«Ça va donner aux libéraux le beau jeu de se présenter comme la voix de la modération», explique finalement Daniel Béland.