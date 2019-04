La survivante Anick Lemay apprécie chaque petit moment de la vie

Un an après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein, la comédienne Anick Lemay rend compte de son épreuve dans un livre intitulé «Le gouffre lumineux».

L’ouvrage rassemble les chroniques de la comédienne, maintenant en rémission, publiées sur le site web d’Urbania tout au long de ses traitements.

La survivante a pensé à son père qui n’est pas branché à internet lorsqu’on lui a proposé de réunir ses chroniques en un seul ouvrage.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Si je pouvais lui donner un livre complet comme ça où il pourrait lire tout, tout ce qui est arrivé, ce serait comme idéal», a-t-elle confié en entrevue à Marie-Andrée Poulin pour TVA Nouvelles.

La publication du livre a une valeur de symbole pour Anick Lemay puisqu’elle survient un an jour pour jour avec le diagnostic de cancer.

«Le 10 avril, en fait, le soir du lancement, je pensais que j'allais mourir parce qu'on pensait que j'avais des métastases dans la moelle épinière, chose qui s'est avérée fausse. Le lendemain, on m'opérait. Donc, j'avais des chances de survie. De lancer le livre le 10 avril 2019, un an plus tard, c'est comme de la magie», explique-t-elle.

Anick Lemay dit apprécier chaque moment de la vie en raison de l’épreuve qu’elle a vécue.

«Le précieux de chaque moment est devenu comme une normalité dans ma vie. C’est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, je pense.»

La comédienne va assez bien pour reprendre son rôle dans le téléroman L’échappée diffusé à TVA.

«Oui, j'ai recommencé, je suis rembarquée sur le plateau de L'échappée et j'ai retrouvé mon équipe, j'ai retrouvé mon personnage aussi, mais qui est comme une nouvelle femme», confie-t-elle avec enthousiasme.

Anick Lemay est présente en fin de semaine au Salon international du livre de Québec.