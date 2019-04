«Le long chemin» de Nicola Ciccone

Février 2018. Nicola Ciccone frôle la mort dans un accident d’auto. En dépit de quelques séquelles, le chanteur a profité de cette épreuve pour se mettre à l’écriture. Il en est résulté «Le long chemin», un disque positif et lumineux.

Il y a un an, Nicola Ciccone a été victime d’un accident d’auto qui a failli lui coûter la vie. À 15 h, alors qu’il était sur une autoroute, à la campagne, le chanteur a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la glace noire et fait un face-à-face avec un autre véhicule.

«Je suis sorti de l’auto et j’étais capable de marcher. J’avais mal, mais je ne savais pas ce que j’avais. Je me suis précipité vers l’auto de l’autre personne en espérant qu’elle soit correcte. Le monsieur m’a dit: “Monsieur Ciccone! Je suis tellement content de vous rencontrer en personne! Ma blonde va capoter!” On est tous les deux partis à rire. Les ambulanciers m’ont dit que, vu l’état de mon auto, c’était sûr que j’avais des fractures. À ma grande surprise et celle du médecin, je n’en avais aucune. Le médecin m’a dit que j’étais miraculé.»

Nicola Ciccone s’en est sorti avec une entorse cervicale et une commotion cérébrale, assorties de six mois de physiothérapie et de l’interdiction de courir.

«Je me suis mis à écrire, parce que c’était la seule chose que j’avais le droit de faire! (rires) Étrangement, malgré les séquelles de l’accident, toutes les chansons qui venaient au monde étaient très lumineuses. L’écriture m’a amené sur un chemin positif, de gratitude et de luminosité. Grâce à la physiothérapie et surtout à la musique, je me suis débarrassé de toutes mes douleurs au cou et au dos. La première chanson que j’ai écrite a été "Le long chemin". De fil en aiguille, chaque chanson s’est greffée à l’album. C’est pour ça que ça s’appelle "Le long chemin".»

Inspiré par Isabelle Gaston

À l’exception de «Love Is Like a Loaded Gun» et de «Ragazza», en l’honneur de ses racines italiennes, l’album est essentiellement composé de chansons en français. Parmi celles-ci, la pièce «Elle» est en partie inspirée par une de ses plus grandes admiratrices, Isabelle Gaston, qui a assisté à tous ses spectacles à Montréal.

«Je la considère comme une femme forte. Elle vient me voir après chaque concert pour me dire que ce que je fais est une thérapie pour elle. Ça me bouleverse, parce que c’est une femme qui a touché le Québec au grand complet. Elle m’a beaucoup inspiré dans l’écriture de la chanson que j’ai écrite pour toutes les femmes qui ont vécu quelque chose.»

On retrouve aussi une nouvelle version de la chanson «Oh toi mon père», qui figure sur son disque «Esprit libre» (2016) et qui se veut un hommage à son père, décédé en 2015.

Comme Nicola Ciccone passait toujours devant un piano public, non loin du cimetière du Mont-Royal, où il allait se recueillir sur la tombe de son père, l’an passé, le jour de l’anniversaire de sa mort, il a eu l’idée de faire une version piano-voix de la chanson avec son pianiste. Puis, il l’a tout bonnement mise sur le Web et elle est devenue virale. Il a donc décidé de la mettre sur son nouvel album.

«Ça me touche beaucoup de voir à quel point la chanson est universelle.»

De retour à la course

Nicola Ciccone a recommencé à courir en octobre dernier, au marathon de Toronto. Puis, le 28 avril, il courra 21 km au profit de la Fondation Charles-Bruneau, dont il est le parrain depuis près d’un an. Même s’il n’a pas encore d’enfant à 41 ans, le chanteur caresse le désir d’en avoir un jour.

«Je suis un Italien. Je crois encore qu’on peut rester toute sa vie avec la même femme et avoir une petite famille. Je sais que ça va m’arriver. Je suis "old school" et je crois encore à ça.»

La tournée de Nicola Ciccone à travers le Québec, issue de son nouveau disque, «Le long chemin», démarrera à l’automne.