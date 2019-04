Les conservateurs albertains pourraient détrôner les néodémocrates

Les conservateurs de Jason Kenney se dirigent vers une victoire, mardi, lors des élections générales en Alberta, alors que l’actuelle première ministre, la néodémocrate Rachel Notley, sera vraisemblablement reléguée aux banquettes de l’opposition, selon plusieurs sondages.

Le plus récent coup de sonde, réalisé par Pollara pour le compte du magazine «Maclean’s», indique que le Parti conservateur uni vogue vers la victoire et pourrait former un gouvernement majoritaire, avec 45 % des intentions de vote.

Les troupes néodémocrates de Rachel Notley obtiennent 38 % des intentions de vote, à peine 7 % derrière leurs principaux rivaux, un écart qui s’est d’ailleurs réduit au cours des dernières semaines, mais il manquera peut-être de temps au gouvernement actuel pour renverser la vapeur et se maintenir au pouvoir.

Mme Notley est première ministre de cette province depuis 2015. C’est elle qui a mis fin au long règne de 44 ans, de 1971 à 2015, de l’ancien Parti conservateur de l’Alberta. Depuis, la formation a fusionné avec le Wildrose pour former le Parti conservateur uni.

Le Parti de l’Alberta recueille pour sa part 8 % des intentions de vote, ne laissant à peine que 4 % aux libéraux.

Les conservateurs sont bons premiers à Calgary et partout dans le reste de la province pétrolière, sauf dans la capitale Edmonton, où ce sont les néodémocrates qui sont plus populaires.

Les néodémocrates détiennent en ce moment 54 des 87 sièges à l’Assemblée législative de l’Alberta, devant notamment le Parti conservateur uni (25), le Parti de l’Alberta (3) et les libéraux (1).

La seule femme première ministre

Si la victoire du chef conservateur Jason Kenney se confirme mardi soir, il n’y aura plus aucune femme première ministre à travers le pays et la majorité des provinces seront dirigées par des conservateurs, après les récentes arrivées de Doug Ford en Ontario et Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick. Il resterait ainsi trois provinces dirigées par des libéraux, soit en Nouvelle-Écosse, à L’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le sondage Pollara a été réalisé en ligne du 8 au 10 avril auprès de 1005 Albertains. La marge d’erreur est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.