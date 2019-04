Un adolescent amasse des fonds pour venir en aide aux jeunes endeuillés

Pour une cinquième année consécutive, William-Alexandre Soucy a organisé un événement caritatif dans sa propre demeure afin de récolter des fonds pour l’organisme Deuil-Jeunesse, qui vient en aide aux jeunes endeuillés.

«C’est un événement familial avec des amis où les gens font des dons volontaires et on leur sert des pâtés et des tartes, explique l’adolescent, qui a réussi à recueillir une somme de 10 000 $. Je trouve que c’est bien d’être capable de les aider à payer leurs services.»

Deuil-Jeunesse travaille auprès de jeunes touchés par la perte d’un proche avec des interventions professionnelles.

«C'est vraiment très louable de la part de William-Alexandre et je vous dirais que sa famille est exceptionnelle aussi, dit Dominique Doré, directrice au développement des affaires et de la réussite de Deuil-Jeunesse. Elle a mis la main à la pâte, l'a sensibilisé dès sa jeunesse que c'était important de donner au suivant. À Deuil-Jeunesse, on a plusieurs jeunes ambassadeurs comme ça qui portent bien notre mission.»

Depuis cinq ans déjà, des dizaines de personnes se réunissent pour manger pour la cause. Cet événement fonctionne grâce au dévouement de William et de sa famille.

La famille de William-Alexandre avait la tradition de faire une corvée de pâtés chaque année. Un jour, l’adolescent a eu l’idée d’inviter des gens pour en manger avec eux et amasser des sous. Sa mère Kim Latour n’a pas hésité à l’aider dans son projet.

Avec les huit services durant la journée, ce sont près de 100 personnes qui se sont régalées samedi. L'événement compte plusieurs fidèles.

«C'est beaucoup, beaucoup de travail, des heures de travail. Je suis vraiment fière de lui», dit sa mère.