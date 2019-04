Jacques Comeau récolte un appui phénoménal et passe en demi-finale

Jacques Comeau a reçu une énorme dose d’amour du public, qui a voté à 83% pour qu’il devienne le premier demi-finaliste de l’équipe Lapointe.

De son coach Eric Lapointe, Jacques Comeau a récolté 35 points, tandis que Justin Lagacé et Ariane Drapeau ont raflé 32 et 33 points respectivement. Avec un total impressionnant de 112 points, Jacques Comeau passe haut la main en demi-finale.

Le chanteur a offert toute une performance en reprenant Always On My Mind de nul autre qu’Elvis. Visiblement émotif, l’Acadien a fondu en larme après sa performance, qu’il a dédiée à sa famille. Les juges sont également tombés sous le charme du chanteur, que Lara Fabian a qualifié comme « le cadeau de La Voix 7 ».

Samantha Neves et Rafaëlle Roy en demi-finale

Dans l’équipe Fabian, c’est Samantha Neves qui continue l’aventure. Elle a obtenu 40 points de sa coach, alors que Christian Marc Gendron et Marianne Mathieu en ont eu 32 et 28. Le public a voté en majorité pour Samantha Neves, qui est sortie avec un total de 85 points.

Pour ce qui est de l'équipe Dupré, Rafaëlle Roy qui a séduit autant son coach et le public, qui lui ont donné respectivement 40 et 57 points. Vincent Chouinard est celui qui représentera en demi-finale l'équipe Nevsky, puisqu'il a remporté 36 points de son coach et 70 des gens à la maison.