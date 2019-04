Le jeu de Karaoké «Twitch Sings» enfin lancé

Sortez vos micros: Twitch a enfin lancé son tout premier jeu intitulé Twitch Sings, une expérience style «Karaoké» conçue spécialement pour la diffusion en ligne. Twitch Sings était en phase bêta pour certains utilisateurs depuis quelques mois.

Twitch Sings permet aux joueurs de choisir parmi des milliers de chansons répertoriées. Bon, il n’y a peut-être pas encore de Marjo, mais on va faire une pétition. Du Karaoké sans Provocante est inacceptable.

Parce que le Karaoké est plus amusant en gang, vous pouvez diffuser votre spectacle en direct sur Twitch où vos abonnés peuvent vous encourager et même vous joindre pour un duo. L’interface permet de choisir entre votre webcam et un avatar personnalisable.

Le chat peut également participer en votant pour des chansons que vous devrez chanter.

«Vous pouvez impliquer vos fans en les laissant préconiser des chansons et en choisissant des défis amusants à relever pendant que vous chantez», peut-on lire sur le site.

Twitch Sings est gratuit et disponible sur PC.