Léa Clermont-Dion a accouché et partage une première photo

L'auteure, animatrice et militante féministe Léa Clermont-Dion a donné naissance à un petit garçon.

C’est dans une publication Instagram que la femme de 28 ans a annoncé la bonne nouvelle.

«J’ai l’impression d’émaner d’un rêve surréaliste, magique et stupéfiant. Je n’aurais pu imaginer une expérience aussi totale et bouleversante, entre souffrance et béatitude, quelque chose de sublime.»

Elle en a profité pour remercier sa doula Jacynthe Maltais ainsi que l’équipe des naissances de l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil.

«Sur ce, j’ai besoin d’une pause et de me tenir loin des intimités numériques. J’ai envie de vivre entièrement les premiers moments de mon garçon en toute quiétude.»