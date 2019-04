Patsy Gallant en spectacle dans les clubs à 8 ans

La chanteuse populaire Patsy Gallant s'est confiée sur sa jeunesse à La vraie nature. Dès l'âge de 8 ans, elle se produisait dans les clubs, et ce jusqu’à trois shows par soir. Elle pouvait rester sur scène jusqu’aux petites heures du matin.

«Pour me garder réveillée, ma mère m’achetait un May West et un Pepsi», a-t-elle dit à l’animateur Jean-Philippe Dion.

L'artiste originaire de Campbellton, au Nouveau-Brunswick, a affirmé qu’elle était faite pour être sur une scène. Dès son jeune âge, se donner en spectacle était parfois la seule façon d’attirer l’attention au sein d’une famille de 10 enfants.

C’est en 1960 que sa famille s’est installée à Montréal.

«Un gars était venu à Campbellton. Il a vu mes sœurs chanter et il a dit à ma mère: "Vous devriez amener vos filles à Montréal parce qu’à elles quatre, elles vont faire 100 $ par semaine."»

Évidemment, cet horaire éreintant nuisait à ses études. «Je n'y arrivais pas parce que je travaillais dans les clubs jusqu’à 4 heures du matin», a-t-elle avoué.

Partir à 18 ans

Patsy Gallant a dit avoir fui le domicile familial à l'âge de 18 ans. Elle a pris la décision de s'en aller, malgré les menaces de sa mère.

«Je ne voyais jamais les chèques. Maman gardait tout, a-t-elle raconté. Je me suis énervée. J'ai dit j’ai 18 ans et je m’en vais. Elle m’a dit "si je meurs, ce sera de ta faute", et elle est morte, un an après. Ça a été probablement le plus gros truc que j’ai eu à gérer dans ma vie.»

Dans cette émission, Patsy Gallant était accompagnée du chanteur Marc Dupré et de l’ancien capitaine de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier.