Des tempêtes qui ont tué au moins trois personnes au Texas et en Louisiane ont traversé la frontière du Mississippi et de l'Alabama tôt ce matin et menacent maintenant quelque 90 millions d'Américains.

Des vents violents, de possibles tornades et de la grêle devraient toucher une grande section des États-Unis dans la journée.

Le système se dirige vers l'est et devrait toucher New York, Washington et Atlanta.