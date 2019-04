Une marcheuse est mordue par un pitbull récidiviste

Un pitbull qui a blessé une femme dans la quarantaine qui promenait ses deux chiens hier soir dans Lanaudière avait déjà été impliqué dans au moins deux autres agressions depuis l’automne dernier.

L’incident est survenu vers 17 h 30 sur la place Laval, à Sainte-Julienne. La marcheuse a été mordue à une main en s’interposant pour protéger l’un de ses deux petits chiens.

L’animal qui a été attaqué a subi des blessures sérieuses qui font craindre pour sa vie. Il a été transporté dans un centre vétérinaire local.

Selon la Sûreté du Québec, le molosse dont on n’a pas voulu préciser la race aurait réussi à se défaire de sa laisse. Il a été pris en charge par un inspecteur canin. Des enquêteurs devaient se rendre sur place pour éclaircir l’affaire et déterminer si des accusations pourraient être portées.

Selon des voisins, il s’agirait au moins de la troisième récidive de ce molosse de type pitbull, gris foncé, qui réside sur la rue.

Le Journal de Montréal a pu s’entretenir avec deux personnes qui racontent avoir été attaquées par ce même animal, décrit comme particulièrement agressif envers les autres chiens. L’une de ces histoires s’est déroulée il y a moins d’un mois, le 16 mars, et l’autre à l’automne.

« Le mois dernier, il est arrivé sournoisement, sans japper, et a attaqué mon chien. Heureusement, j’ai réussi à attraper le pitbull par le cou et les blessures ont été moins graves. Ça aurait pu vraiment mal tourner. Et là, je vois hier que c’est le même chien », raconte Michel Raymond.

Une fois de plus

Son chien de 22 livres, un croisement entre un cocker et un caniche, s’en est sorti avec des morsures.

Scénario pratiquement identique à l’automne dernier, le 7 octobre. La bête en question a pratiquement arraché l’oreille d’un berger allemand qui habite sur la place Laval.

« Il est vraiment costaud, pour un pitbull. On l’avait déjà rencontré sans animal avec nous et ça avait bien été. Il en a vraiment contre les autres chiens. On commence à être inquiets, il est incontrôlable », témoigne sa propriétaire qui a préféré ne pas être nommée.

Courtoisie

Porté plainte

Les deux personnes qui ont subi des attaques de l’animal agressif soutiennent avoir porté plainte, mais rien n’aurait été fait par la suite.

« On m’a dit qu’il a été évalué, mais qu’il n’était pas considéré comme dangereux. On voit ce que ça a donné. Moi je doute de leur compétence. Il faut que les autorités s’en occupent pour de vrai, maintenant », s’inquiète Michel Raymond.

Le Journal de Montréal a aussi pu parler avec plusieurs gens du secteur qui se disaient très inquiets. « On a trois enfants, deux petits chiens. Il y a d’autres chiens dans le secteur. Quelque chose doit être fait », a soutenu une voisine qui a requis l’anonymat.

Il a été impossible hier soir d’obtenir l’identité du maître ou de s’entretenir avec le service de contrôle animalier, SPA régionale.

Six agressions récentes

-29 mars 2019

Potton, Estrie

Une joggeuse a été gravement mordue par trois chiens. Les bêtes seront finalement euthanasiées. Les premiers répondants qui sont arrivés sur les lieux ont qualifié la scène de « véritable massacre ». La victime a subi six interventions chirurgicales et devrait en subir d’autres.

-24 janvier 2019

Beauport, Québec

Une femme a été attaquée par deux chiens de type pitbull. La victime, qui fait de l’entretien ménager, a été mordue à son arrivée sur les lieux. Ses blessures étaient sérieuses.

-4 décembre 2018

Sainte-Béatrix, Lanaudière

Deux femmes ont été gravement mordues par un pitbull en tentant de le séparer d’un autre chien avec lequel il se bagarrait, dans un foyer d’accueil pour personnes handicapées. Elles ont dû être opérées d’urgence pour éviter une amputation.

-28 août 2018

Pontiac, Outaouais

Un chien a été abattu par les policiers après qu’il eut attaqué deux personnes, dont son propriétaire. Les deux hommes ont subi d’importantes blessures aux bras.

-23 août 2018

Laval

Un jeune pitbull a attaqué une femme deux fois en 15 minutes et a été tué de plusieurs coups de feu tirés par les policiers. La victime de 42 ans a subi des blessures au pied, à la jambe, au bras et à la main.

-22 août 2018

Montréal-Nord

Un pitbull s’en est pris à plusieurs enfants et les poursuivait en courant « comme un lion », d’après le témoignage d’un policier. Quatre enfants ont été blessés, dont deux grave ment, lors de l’incident.