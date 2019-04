Alain Vigneault devient entraîneur-chef des Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont confirmé lundi après-midi l’embauche d’Alain Vigneault à titre d’entraîneur-chef, lui accordant un contrat de plusieurs saisons.

L’homme de 57 ans, qui dirigera ce printemps la formation canadienne au Championnat du monde, est devenu le 21e pilote de l’histoire de la concession de la Pennsylvanie. Vendredi, le réseau Sportsnet avait d’ailleurs précisé que les Flyers avaient demandé la permission aux Rangers de New York de discuter avec le Québécois. Ceux-ci l’avaient congédié au terme de la campagne 2017-2018.

«Nous sommes extrêmement excités à l’idée de voir Alain se joindre à cette concession et travailler ici pour de nombreuses années. Il amène avec lui un bagage rempli de succès obtenus sur une longue période. Cela permettra à notre organisation de retrouver une culture gagnante», a déclaré le directeur général Chuck Fletcher dans un communiqué.

«C’est un honneur pour moi d’avoir été choisi, a ajouté le nouvel instructeur-chef. Son histoire et sa base de partisans passionnés ont fait de cette équipe une concession de première classe. Je suis enthousiaste de pouvoir travailler avec Chuck et un groupe de joueurs talentueux, ce qui nous aidera à retrouver les sommets de la Ligue nationale [LNH].»

Un beau bilan

Vigneault a été à la barre du Canadien de Montréal, des Canucks de Vancouver et des Rangers durant sa carrière dans la LNH. Récipiendaire du trophée Jack-Adams en 2006-2007, il présente une fiche de 648-435-35-98 à vie et compte deux présences en finale de la coupe Stanley, soit en 2011 et 2014. Ses équipes ont mis la main sur le trophée des Présidents trois fois.

Philadelphie a limogé Dave Hakstol pendant le dernier calendrier régulier et Scott Gordon a complété celui-ci derrière le banc. Le club a maintenu un dossier de 37-37-8, ratant les séries éliminatoires pour la quatrième fois en sept ans.

En attendant de retrouver les Flyers, Vigneault sera en poste pour Équipe Canada au cours du Mondial prévu du 10 au 26 mai en Slovaquie.