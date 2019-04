Canadian Tire étend son programme de fidélisation à ses autres bannières

Le groupe Canadian Tire étend son programme de fidélisation Récompenses Triangle à 111 nouveaux points de vente, principalement au Québec.

L’an dernier, en avril, l’entreprise avait lancé son programme pour ses magasins éponymes et ses postes Essence+ à travers le pays, ainsi que pour ses différentes bannières au Canada anglais, dont Sport Chek, Marks et Atmosphere. Il s’agissait d’une première phase qui comprenait aussi les établissements de la chaîne L’Équipeur au Québec.

Récompenses Triangle est l’évolution du programme d’argent Canadian Tire lancé en 1958. Il permet aux clients d’obtenir et d’échanger de l’argent Canadian Tire non seulement dans les magasins de la chaîne, mais aussi dans les magasins de ses différentes bannières.

La phase deux annoncée ce lundi ajoute à la liste des magasins participants 111 points de vente Atmosphere (ceux du Québec), Hockey Experts, L'Entrepôt du Hockey, Sports Rousseau et Sports Experts.

Les clients de ces magasins pourront donc maintenant obtenir et échanger de l’argent électronique de Canadian Tire sur leurs achats dans n’importe quel magasin participant du groupe à travers le pays avec une carte de membre du programme ou une carte de crédit Triangle.

«C’est un programme de fidélisation qui est gratuit pour le consommateur à travers le pays où tu peux gagner de l’argent Canadian Tire dans toutes les bannières de la corporation et le dépenser dans toutes les bannières. Donc, tu peux gagner des dollars chez Canadian Tire et les dépenser chez Sports Experts, et vice versa», a expliqué Jean Thériault, vice-président directeur général chez Sports Experts, ajoutant qu’il s’agit d’une «valeur ajoutée» pour les clients.

«Avec Récompenses Triangle, nous voulons simplifier la vie des Canadiens et les aider à obtenir des récompenses plus rapidement dans un plus grand nombre de leurs magasins préférés», a déclaré pour sa part Shawn Stewart, vice-président chez Canadian Tire.

L’argent Canadian Tire en papier reste disponible, mais est réservé aux achats dans les magasins Canadian Tire pour les clients qui paient comptant ou par carte de débit et qui n’utilisent pas le programme Récompenses Triangle.