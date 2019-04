Des gros bonis attendent les chauffeurs d’Uber au Québec

Des chauffeurs d’Uber au Québec passeront bientôt à la caisse. Certains pourront mettre la main sur un boni de 13 430 $ offert par la multinationale dans le cadre de son entrée à la Bourse, a appris Le Journal.

Dans son prospectus boursier déposé jeudi dernier devant la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), Uber indique avoir réservé une surprise à ses plus fidèles chauffeurs.

Des chauffeurs d’Uber au Québec ont confirmé au Journal avoir reçu au cours des derniers jours un avis les prévenant qu’ils seront admissibles à d’importants bonis liés à leur performance au sein de l’entreprise.

« C’est une récompense pour nos chauffeurs qui ont participé à notre succès. C’est un paiement unique à ceux qui se qualifient », indique la direction d’Uber dans son prospectus d’introduction sur les marchés boursiers.

Entre 130 $ et 13 430 $

Certains chauffeurs québécois d’Uber recevront le 27 avril prochain un bonus financier variant entre 130 $ et 13 430 $.

Les chauffeurs d’Uber qui ont complété 2500 courses en date du 7 avril dernier auront ainsi droit à un bonus de 130 $.

Les autres chauffeurs plus expérimentés qui ont effectué 5000, 10 000 et 20 000 courses recevront pour leur part un bonus respectif de 670 $, de 1330 $ et de 13 430 $.

Au total, Uber dit avoir réservé 300 millions $ US pour ses 1,1 million de chauffeurs les plus expérimentés dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.

Ils auront le choix d’acheter des actions au prix d’introduction ou empocher l’argent.

Ces montants offerts par Uber à ses chauffeurs sont sensiblement les mêmes que ceux encaissés par les conducteurs de Lyft. Principale rivale d’Uber, Lyft a fait son entrée à la Bourse à la fin mars.

Uber veut lever 10 G$ US

Avec son entrée en Bourse prévue au mois de mai, Uber prévoit recueillir 10 milliards $ US auprès des investisseurs.

L’entreprise de San Francisco, qui dit compter 91 millions d’utilisateurs de son application dans le monde, serait ainsi valorisée à plus de 100 milliards $ US.

Dans son prospectus, Uber se dit incapable de prédire quand elle atteindra la rentabilité.

Uber a perdu plus de 3 milliards de dollars américains l’an dernier (hors gains exceptionnels) sur des revenus de plus de 11 milliards de dollars américains.

Des bonis alléchants chez Uber

2500 courses: Bonus de 130 $ CA

5000 courses: Bonus de 670 $ CA

10 000 courses: Bonus de 1330 $ CA

20 000 courses: Bonus de 13 430 $ CA

