Les Français au Québec bouleversés par l'incendie de Notre-Dame de Paris

Même s'ils sont à des milliers de kilomètres de leur terre natale, les Français qui ont élu domicile au Québec sont bouleversés par l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Monument historique, symbole et emblème de Paris, les Français du Québec avaient le cœur lourd.

TVA Nouvelles s’est rendu sur le Plateau Mont-Royal, quartier que certains appellent la Petite-France.

Un incendie a ravagé l'emblématique cathédrale de Notre-Dame de Paris, «potentiellement lié» aux travaux de rénovation de l'édifice, a-t-on appris auprès des pompiers.

«Je suis un peu choqué», affirme un citoyen qui venait tout juste de voir les premières images du brasier.

«Des siècles et des siècles d’histoire et c’est quand une partie du patrimoine important de Paris et de la France. Ça fait mal au coeur», ajoute un autre homme.

