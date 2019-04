Les terres inutilisées revendues aux expropriés

Le gouvernement fédéral conclut un autre chapitre de la rétrocession des terres expropriées en 1969 pour la construction de l’ancien aéroport de Mirabel.

Lundi matin, à Mirabel, le ministre des Transports, Marc Garneau, a annoncé la reprise du processus de rétrocession d’une portion de 748 acres de l’ancienne réserve aéroportuaire non loués et non utilisés depuis l’expropriation de 1969.

Cette année-là, quelque 97 000 acres de terres avaient été expropriés dans plusieurs municipalités de la région pour permettre la construction d’un méga aéroport, inauguré en 1975, mais fermé quelques décennies plus tard, soit vers le milieu des années 2000.

Les expropriations avaient forcé agriculteurs et résidents à se relocaliser et refaire leur vie ailleurs. Plus de 3000 familles avaient dû céder leurs propriétés.

Après d’intenses et longues négociations, les expropriés avaient réussi à obtenir la rétrocession de 80 000 acres de terres dans les années 1980, et de 11 000 autres en 2006. Le programme de vente de la rétrocession de 2006 avait débuté en 2008, mais n’avait pas été complété à ce jour, malgré deux prolongations. Environ 748 acres de la réserve aéroportuaire demeurent toujours en suspens.

En 2011, ce secteur avait été exclu du programme de vente des 11 000 acres, car il était inaccessible par voie publique, a rappelé le bureau du ministre Garneau, lundi, soulignant qu’«avant de pouvoir vendre ce terrain, Transports Canada devait le désenclaver».

Lundi matin, c’est donc un règlement sur le sort de ces 748 acres que le ministre Garneau a annoncé.

«Cette initiative illustre la volonté du gouvernement du Canada à soutenir les agriculteurs et l’épanouissement des collectivités locales, a déclaré le ministre, lundi matin, à Mirabel, par communiqué. Cette vente aidera l’entrepreneuriat de la région de Mirabel à poursuivre ses activités agricoles pour les générations futures, et à soutenir l’économie et le développement social du Canada.»

Le bureau du ministre a par ailleurs indiqué lundi que le gouvernement du Canada est ouvert à poursuivre les discussions avec la ville de Mirabel et les groupes autochtones qui revendiquent des terres dans la région, afin d’«identifier, [...], de futurs terrains excédentaires possibles et à discuter de leurs usages potentiels».