Rigaud et Pointe-Fortune demandent à leurs citoyens de se préparer

La Ville de Rigaud, une des localités fortement touchées par les inondations historiques de 2017, et sa voisine Pointe-Fortune ont invité leurs citoyens, lundi, à se préparer immédiatement en vue d’une possible crue printanière.

«Avec le rehaussement de la température qui fait fondre la neige et les 20 à 30 millimètres de pluie prévus aujourd’hui [lundi], les niveaux des rivières Rigaud et des Outaouais sont en hausse, ont indiqué les deux administrations dans un communiqué conjoint. Le seuil d’inondation mineur est d’ailleurs atteint.»

La Ville de Rigaud et la municipalité de Pointe-Fortune recommandent donc aux propriétaires de résidences situées près d’un cours d’eau «de mettre en œuvre dès maintenant les mesures préventives d’usage».

Les autorités demandent notamment aux résidents visés par l’avis de ranger en hauteur les objets qui se trouvent dans le vide sanitaire et dans le garage ou le cabanon; d’enlever ou fixer tous les biens qui se trouvent à l’extérieur sur les terrains; de préparer des sacs de sable et avoir du polythène afin de pouvoir colmater les ouvertures du premier étage, mais pas celles du vide sanitaire; et de préparer un plan familial d’urgence ainsi qu’une trousse d’urgence de 72 heures.

«La Ville et la municipalité, quant à elles, suivent de très près la situation et tiendront la population régulièrement informée, précise le communiqué. Une ligne d’information en cas d’urgence [579 217-0058] a d’ailleurs été mise en place et un message enregistré donne les plus récentes informations.»

Des patrouilles préventives du Service de sécurité incendie ont par ailleurs lieu chaque jour sur les deux territoires.