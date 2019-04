Aga Khan: le commissariat au lobbying doit réévaluer s'il doit y avoir enquête

L’ex-commissaire au lobbying a eu tort de refuser d’enquêter sur les liens entre l’Aga Khan et le premier ministre Trudeau après que celui-ci eut séjourné sur l’île privée du richissime leader religieux, tranche la Cour fédérale.

Le tribunal estime que le refus de se pencher sur la question est injustifié puisqu'il se base sur une interprétation très étroite de la loi. Le jugement de la Cour fédérale a été relayé aux médias mardi par le groupe Democracy Watch, qui contestait la décision de l’ex-commissaire, Karen Shepherd.

«Je suis d’avis [...] que la commissaire était tenue d’effectuer une analyse au sens large des circonstances entourant la plainte, écrit le juge dans sa décision du 29 mars. Le dossier reflète plutôt une analyse étroite, technique et ciblée qui manque de transparence, de justification et d’intelligibilité [...]»

L’Aga Khan avait fait les manchettes pendant des mois après que le premier ministre Trudeau et sa famille eurent passé les Fêtes de 2016 sur son île dans les Bahamas.

L’ex-commissaire à l’éthique Mary Dawson a statué, après avoir enquêté sur le dossier, que le séjour du premier ministre avait contrevenu à la Loi sur les conflits d’intérêts.

Son homologue Karen Shepherd, qui était chargée de veiller au respect de la Loi sur le lobbying, n’a toutefois pas voulu se pencher sur l’affaire.

Pour toute explication, son bureau soutenait ne pas avoir l’autorité de se pencher sur les liens entre M. Trudeau et l’Aga Khan. On faisait valoir que le leader ismaélien n’était pas enregistré en tant que lobbyiste et que rien ne démontrait que son travail auprès de la Fondation de l’Aga Khan est rémunéré.

Cette fondation a reçu 330 millions $ du fédéral depuis 1981.

«L’analyse limitée de [l’ex-]commissaire ne considérait pas toutes les questions de conformité potentielles relatives à la fondation, à ses hauts représentants ou à ses autres lobbyistes enregistrés», a cependant tranché la Cour fédérale.

Le tribunal demande ainsi à la nouvelle commissaire au lobbyisme, Nancy Bélanger, de réévaluer si une enquête est nécessaire.

Appelé à réagir mardi lors d'un point de presse en Ontario, M. Trudeau a affirmé qu’il respectait la décision de la Cour fédérale et qu’il ferait de même avec celle que prendra le commissariat au lobbying.