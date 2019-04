Discours de Macron: «on est loin de la vidéo de M. Legault»

Le président français Emmanuel Macron a promis que la cathédrale Notre-Dame sera serait reconstruite «d'ici cinq ans» : un discours à la nation qui a impressionné les analystes de «La Joute».

«On est loin de la vidéo de M. Legault sur la laïcité», a avoué en riant Jonathan Trudeau, qualifiant aussi le message de «solennel».

Ce dernier s’est avoué tout de même surpris de l’entendre dire que la cathédrale serait reconstruite en cinq ans : «ici, on essaie de construire un troisième lien et on nous dit que ça va prendre 15 ans».

«Je pense que le ‘’cinq ans’’ est tout à fait approprié quand on sait que Paris va accueillir les Jeux olympiques en 2024 et il y aura aussi les prochaines élections», a précisé Caroline St-Hilaire.

«Pour Macron, c’est un beau défi [...] il y a une opportunité politique de montrer comment c’est un homme d’État. Depuis 24 heures, il est sans fautes, inspirant, et il rassure la France. Il a trouvé le ton juste», a conclu l’analyste.