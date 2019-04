Inondation: la rivière Chaudière déborde à Beauceville

La rivière Chaudière déborde à Beauceville, alors que l’eau a atteint le boulevard Renault.

Des commerces pourraient être évacués sous peu.

«Un amoncellement de glaces de l’embâcle, au sud de Beauceville, a cédé. Il est passé sous le pont et il a bloqué un peu plus loin, au nord du pont. C’est pour cela qu’il y a eu une inondation», indique Éric Drolet, porte-parole au Centre des opérations gouvernementales (COG).

Un centre d’inscription aux sinistrés est ouvert à l’hôpital de Beauceville, pour les résidents du secteur ouest, et un autre à l’école de Lery, pour les résidents du secteur est. «La Ville pourra se charger de leur donner des services», poursuit le porte-parole.

Un centre de coordination a été déployé au Centre des loisirs la nuit dernière en raison de la fermeture-évacuation de l’hôtel de ville. Il sera fermé pour les citoyens toute la journée, en raison de l’inaccessibilité pour la sécurité des gens.

Par ailleurs, plusieurs routes et rues sont touchées par les inondations:

- Route 173, secteur de la Calway et de la rivière des Plante. Le trafic lourd est dévié par l’autoroute

- Boulevard Renault, secteur de l’Hôtel de Ville et du centre-ville - partiellement touché par les inondations, mais pas de fermeture.

- Avenue Lambert nord, secteur du pont du Bras et central, entre l’église et la 132e Rue, et secteur sud secteur de la 46eRue, il y a plusieurs fermetures.

- Quelques entrées de rues perpendiculaires à la route 173 et l’avenue Lambert sont aussi bloquées.

Une quinzaine de propriétés sont touchées, mais ne sont pas évacuées.

Plus de détails à venir...