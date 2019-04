La cohue et la commotion au lendemain du désastre

L’incendie dévastateur de la cathédrale Notre-Dame, l’un des plus beaux bâtiments du monde et chef-d’œuvre gothique français, continue de semer la commotion à la planète et bien sûr à Paris.

L’envoyée spéciale de TVA Nouvelles dans la Ville Lumière, Elizabeth Laplante se trouve au cœur de Paris.

«C’est la cohue. Plusieurs Français et touristes sont ici pour se recueillir. Beaucoup prennent des photos et des selfies devant la scène de désolation», détaille notre journaliste.

La circulation est extrêmement difficile aux abords de la cathédrale et dans les artères environnantes notamment sur les ponts. Autant les médias que les piétons affluent de partout, ajoute Elizabeth Laplante.

Notre journaliste vous fera vivre en direct les dernières nouvelles entourant l’incendie du joyau architectural et patrimonial ainsi que l’atmosphère à Paris dans tous nos bulletins.