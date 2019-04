Les élus municipaux montréalais ont fait front commun lundi pour manifester leur opposition au projet de loi sur la laïcité de l’État, dans ce qui a été qualifié de «moment historique» à la fois par la mairesse Valérie Plante et le chef de l’opposition officielle Lionel Perez.

Mais pour le chroniqueur Richard Martineau, ces élus ne sont que des «pissous, des pleutres» qui ont peur de perdre des votes.

«65% des Québécois appuient ce projet-là. 43% des non-francophones, anglophones et allophones, l’appuient également. Ils sont où les anglophones? Ils sont sur l’île de Montréal. Montréal ce n’est pas un État dans l’État!», dénonce le chroniqueur dans sa chronique «Réveillez-vous» au Québec Matin.

Martineau croit même que des élus montréalais soutiennent le projet de loi, malgré le front commun qui s’est établi hier.

«Ça veut dire que si il y a des gens qui vivent à Montréal et qui appuient François Legault, et il y en a, vous n’êtes plus représentés : personne ne parle pour vous aujourd’hui. Moi je m’attends d’un politicien à ce qu’il soit franc, sincère qu’il défende des principes. Ça : ce sont des pissous, ce sont des pleutres, ce sont des gens qui se mettent à genou devant leur clientèle. Ils ont peur de perdre les votes des allophones et des anglophones, alors ils ont décidé de pourfendre ce projet de loi là. C’est totalement honteux», dénonce-t-il.

«Montréal regarde les Qubéécois dans les yeux et leur fait un doigt d’honneur!», conclut-il.

