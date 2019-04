Le coq de la flèche de Notre-Dame retrouvé

Les douze apôtres et quatre évangélistes monumentaux qui ornaient le toit de Notre-Dame ont échappé au sinistre de justesse, arrivés la semaine dernière près de Périgueux pour y être restaurés, et le coq, que l'on pensait détruit, a été retrouvé dans les décombres.

«Malheureusement le coq a fondu», déplorait mardi matin Patrick Palem, ex-PDG, mais toujours conseil de la Socra, l'entreprise de Marsac-sur-l'Isle chargée de restaurer les 16 statues de cuivre repoussé vert-de-gris datant du XIXe siècle, qui avaient été hélitreuillées jeudi dernier alors qu'elles entouraient la flèche.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm — Jacques CHANUT (@chanutj) 16 avril 2019

Le coq de la flèche devait être décroché en juin pour rejoindre à son tour les ateliers de la Socra (Restauration et conservation d'oeuvres d'art et monuments historiques).

Ce coq, également en cuivre repoussé, abritait selon l'Église des reliques de Sainte-Geneviève et Saint-Denis, ainsi qu'un fragment de la couronne d'épines du Christ, censées protéger les Parisiens.

«C'est une bonne nouvelle. Tout ce que l'on peut retrouver, récupérer, est une bonne nouvelle, tout ce qu'on va trouver va nous aider dans la reconstruction», s'est réjoui mardi soir M. Palem auprès de l'AFP.

«Il faudra voir l'état (du coq), il doit être explosé, très altéré», a-t-il pressenti. «J'imagine qu'il y aura, qu'il y a peut-être des discussions en cours pour savoir si on le conserve en l'état, symboliquement, en considérant qu'il a été témoin de qui s'est passé, pour en reconstruire un à l'identique qu'on mettrait en haut de la flèche, ou bien si l'on décide de le restaurer et le redorer pour le remettre sur la flèche».

La restauration des seize statues «est pour l'instant arrêtée et repoussée, ce n'est plus la priorité», a déclaré à l'AFP Patrick Palem, spécialiste depuis 40 ans de la restauration du patrimoine, et désormais conseiller de la Socra qu'il a vendue en octobre dernier.

Pour l'instant, les douze apôtres sont dans un entrepôt, alignés sur des palettes de bois, leur tête posée à leurs pieds, car les statues ont été «décapitées» pour pouvoir être hélitreuillées.

AFP

«La statue a été réalisée par un atelier qui s'appelle Monduit et qui avait aussi créé la Statue de la Liberté à New York. C'est du cuivre repoussé qui est fixé à une armature en acier avec une colonne vertébrale, comme nous. C'est-à-dire qu'il y a une colonne vertébrale en acier et une peau en cuivre», explique M. Palem devant l'un des apôtres.

Les quatre évangélistes, eux, sont encore dans leurs caisses de bois.

Le chantier de la restauration des statues était estimé pour la Socra à «quelque 400 000 euros», selon M. Palem. «Mais la priorité, c'est un chantier à plus grande échelle, la reconstruction et la rénovation de Notre-Dame qui pourraient prendre entre 15 et 20 ans probablement pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros», a-t-il estimé.

L'extraction des seize statues de la flèche de Notre-Dame avait donné lieu jeudi à une opération spectaculaire d'hélitreuillage dans le ciel de Paris.

Ces œuvres avaient ensuite été acheminées par camion jusqu'aux ateliers de la Socra et elles devaient retrouver définitivement leur place en 2022.

Elles avaient été installées lors de la reconstruction de la flèche de la cathédrale, menée en 1859-1860 par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui s'est lui-même fait représenter sous les traits de Saint Thomas. La flèche d'origine avait été construite en 1250, puis démontée dans les années 1786-1792.

Pour Patrick Palem, «quelle que soit la qualité de la reconstruction et de la rénovation de Notre-Dame, ce ne sera plus jamais la même. Notre-Dame, a-t-il dit, très ému, c'est un éléphant, dont on pensait que rien ne pourrait jamais le mettre à terre.»

Le point sur ses trésors sauvés ou perdus

PERDUE

- La flèche de la cathédrale, signature emblématique du monument avec ses 93 mètres rajoutée par l'architecte Eugène Viollet-Leduc en 1859-1860, s'est effondrée lundi peu avant 20H00.

ENDOMMAGÉS

- L'ensemble de la charpente a été détruite et la toiture sinistrée.

- Une partie de la voûte s'est effondrée, selon Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Mais le ministre de la Culture, Franck Riester, a estimé mardi après-midi que la voûte devrait «a priori tenir».

- Le grand orgue du XVe siècle - cinq claviers, 109 jeux et près de 8000 tuyaux - est sauvé, même si sa structure a souffert, recouverte par des gravats, de la poussière et de l'eau. Le petit orgue, qui se trouvait sous la flèche, a été fortement endommagé par le feu, selon l'un des trois organistes titulaires de la cathédrale, Philippe Lefèvre, qui joue depuis 35 ans à Notre-Dame.

SAUVÉS

- Les deux beffrois ont tenu, qui abritent les quatre cloches de la cathédrale, évitant la chute irrémédiable de tonnes de bronze dont celle du célèbre bourdon, 13 tonnes à lui seul.

- Le coq reliquaire de la flèche de la cathédrale qu'on croyait fondu dans l'incendie a été retrouvé mardi dans les décombres. Selon une source au ministère de la Culture citée dans le Parisien, «il est cabossé mais vraisemblablement restaurable. Comme, il est enfoncé, on n’a pas encore pu vérifier si les reliques s’y trouvent encore».

- Les reliques dont la plus précieuse, la Sainte Couronne d'épines posée, selon la croyance des catholiques, sur la tête de Jésus peu avant sa crucifixion. Elle se compose d'un «cercle de joncs réunis en faisceaux et retenus par des fils d'or, d'un diamètre de 21 centimètres, sur lequel se trouvaient les épines», selon le site de la cathédrale.

- Deux autres reliques, un morceau de la Croix et un clou de la Passion, ont été sauvés ainsi que la tunique de Saint Louis.

- L'ensemble des œuvres d'art conservées dans la partie «trésor» de la cathédrale, dont une Visitation de Jean Jouvenet (1716), chef d'œuvre du XVIIIe siècle et vestige du chœur baroque de la cathédrale.

- La Pieta monumentale du sculpteur Nicolas Coustou située derrière l'autel: cette Vierge éplorée, recueillant sur ses genoux le corps du Christ descendu de la croix, commandée par Louis XIV selon le vœu de son père Louis XIII, a été réalisée entre 1712 et 1728.

- Les seize statues des douze apôtres et des quatre évangélistes, qui ornaient le toit: elles venaient tout juste d'arriver à Périgueux pour y être restaurées. Elles avaient été installées, lors de la reconstruction de la flèche, par Viollet-le-Duc.

- Les trois rosaces: des vitraux qui représentent les fleurs du paradis construites au XIIIe siècle, puis rénovées à plusieurs reprises. Les rosaces nord et sud, les deux plus grandes, font 13 mètres de diamètre.