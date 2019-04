Les conservateurs unis en avance en Alberta

Le Parti conservateur uni de Jason Kenney semblait être en bonne voie, mardi soir, de remporter les élections provinciales en Alberta, refermant ainsi une parenthèse de quatre ans du Parti néodémocrate.

Vers 22 h 25, moins d'une demi-heure après la fermeture des bureaux de vote, les conservateurs avaient un peu plus de 56 % des voix, contre près de 27 % pour le NPD et plus de 8 % pour le Parti de l'Alberta, selon les tout premiers résultats.

Cependant, tout près de 700 000 voix exprimées par anticipation ne pouvaient pas être comptabilisées mardi soir, si bien que certaines courses serrées pourraient être départagées seulement mercredi.

Lors de la dissolution de l'Assemblée, le NPD détenait 52 sièges, contre 25 pour les conservateurs unis et cinq répartis entre les autres partis. Un parti doit détenir 44 sièges sur 87 pour former un gouvernement majoritaire.

Cette élection pourrait marquer la fin d'un intermède amorcé en 2015, alors que Rachel Notley avait mené le NPD à la victoire en profitant de la division du vote entre les progressistes conservateurs et le Parti Wildrose. Auparavant, les conservateurs avaient régné sans partage sur la province, remportant sans discontinuer des majorités à chaque élection depuis 1971.

De nombreux sondages menés tout au long de la campagne avaient donné le Parti conservateur uni, créé lors de la fusion des progressistes conservateurs avec le Wildrose, grand gagnant des élections, malgré une remontée néodémocrates dans le dernier droit.

Advenant une victoire de Jason Kenney, toutes les provinces du Canada se retrouveront dirigées par un homme, Rachel Notley étant la dernière femme qui officiait en tant que première ministre, depuis la défaite de Kathleen Wynne en Ontario en juin 2018.

La moitié des provinces au pays se retrouveraient aussi dirigées par des partis conservateurs, tandis que les provinces des Maritimes, sauf le Nouveau-Brunswick, demeurent entre les mains des libéraux. Le Québec, avec la CAQ, et la Colombie-Britannique, avec une coalition NPD/verts, complètent le tableau.

Pétrole, oléoduc et économie

Sans surprise, l'enjeu pétrolier dans la province de l'Ouest, forcée de vendre au rabais son or noir en raison d'un manque de débouchés, ce qui plombe son économie et entraîne des mises à pied, a été le thème central de la campagne électorale.

Plus particulièrement, la saga du projet d'oléoduc Trans Mountain, actuellement en processus d'approbation au fédéral après son rachat par Ottawa et une reprise des études d'impact, a déchiré les passions, les deux principaux candidats promettant de se battre pour sa construction. Jason Kenney a même promis, «dans l'heure» suivant son éventuelle élection, de couper les exportations de pétrole destinées à la Colombie-Britannique en raison de son opposition au projet en activant un projet de loi adopté par les troupes de Rachel Notley.

«Si le gouvernement néo-démocrate continue de bloquer notre énergie, nous serons heureux de rendre Vancouver carboneutre en 2020», avait-il clamé la fin de semaine dernière.

La campagne a aussi été marquée par de nombreuses attaques personnelles et négatives entre les candidats et les chefs de parti.

Plusieurs controverses chez les candidats ont également émaillé par campagne électorale. Notamment, Todd Beasley s'était fait montrer la porte du Parti conservateur uni pour avoir qualifié les musulmans de «fous qui vénèrent Satan». D'autres candidats, majoritairement conservateurs, ont aussi dû s'expliquer pour d'anciennes remarques remettant en question le mariage gai, les droits LGBTQ ou l'avortement.