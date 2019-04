L’étoile montante Buttigieg parle aux Français...en français!

Pete Buttigieg, le jeune maire ouvertement gai devenu un véritable phénomène de ce début de campagne présidentielle, en a surpris plus d’un en commentant le tragique incendie de Notre-Dame de Paris dans la langue de Molière.

«Peuple de France, je voudrais dire que nous partageons la douleur aujourd’hui. La cathédrale de Notre-Dame était comme un cadeau à l’espèce humaine [...] Nous vous remercions aussi pour ce cadeau à la civilisation», a déclaré le candidat démocrate au micro du média BFMTV.

«Ils sont rares les Américains qui parlent français en politique», a avoué Richard Latendresse, correspondant pour TVA Nouvelles à Washington.

Pete Buttigieg, diplômé d’Harvard, parle sept langues et figure à la troisième place dans les derniers sondages pour les primaires de l'Iowa et du New Hampshire, les premiers États à voter.

«Je pense qu’en six semaines je suis passé d’adorable à un plausible candidat à la présidence», a-t-il d’ailleurs avoué récemment à CNN.