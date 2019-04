Certains secteurs de Laval inondés

Des résidents de Laval se réveillent les pieds dans l'eau alors que certains secteurs de Laval sont inondés en raison du redoux des derniers jours.

















La rivière des Mille Îles est sortie de son lit et l'eau a atteint la chaussée et les terrains des résidences dans les quartiers de Fabreville et Laval-Ouest, entre autres.

Des portions de route qui longent la rivière des Mille Îles ont aussi dû être fermées.

Mesures à prendre

La Ville a déjà invité les riverains à prendre les mesures préventives disponibles sur le site web et à se procurer des sacs de sable.

Chaque année, du 15 mars au 15 mai, la sécurité civile procède à sa vigie de la crue printanière.