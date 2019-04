Découverte d’une technique de multiplication révolutionnaire

Des mathématiciens auraient découvert une nouvelle façon de multiplier deux nombres, technique qui permettrait de faciliter et d’accélérer la multiplication et qui pourrait avoir des impacts sur la rapidité notamment des ordinateurs.

La nouvelle technique s’applique aux très grands nombres et, si elle réussit tous les tests, elle pourrait constituer le moyen le plus rapide pour multiplier des nombres entiers.

Selon les mathématiciens australiens et français, la multiplication longue s’avérait fastidieuse lorsque les nombres étaient devenus trop importants, rapporte le média The Independant.

Même pour les ordinateurs, l'algorithme de multiplication long, défini comme «n à la puissance de», pourrait prendre des mois si chaque nombre comportait un milliard de chiffres.

Mais dans un nouvel article publié sur le site spécialisé HAL , David Harvey de l'Université de New South Wales et Joris van der Hoeven de l'agence de recherche nationale française CNRS et l'École Polytechnique de Palaiseau ont révélé qu'une nouvelle technique suggérée il y a plusieurs années fonctionne réellement pour effectuer ces multiplications.

Le nouvel article prouve que la technique permet de réduire le temps nécessaire à la multiplication de nombres, avec des milliards de chiffres chiffrés théoriquement en moins de 30 secondes à l’aide de l’algorithme de Schönhage-Strassen.

«Notre article donne le premier exemple connu d'algorithme permettant d'atteindre cet objectif», a déclaré David Harvey. «Les gens recherchent un tel algorithme depuis près de 50 ans!»

«Si le résultat est correct, il s’agit là d’une avancée majeure dans la théorie de la complexité du calcul. Les nouvelles idées de ce travail vont probablement inspirer la recherche et pourraient conduire à des améliorations pratiques», a déclaré de son côté Fredrik Johansson, mathématicien et informaticien de l’INRIA Bordeaux et de l’Institut de mathématiques de Bordeaux, au New Scientist.

La technique ne pourra pas servir dans des applications quotidiennes, puisqu’elle concerne que les très grands nombres.

En effet, les chercheurs ont affirmé que la technique était utile pour les nombres de plus de 10 ^ 214857091104455251940635045059417341952 chiffres.