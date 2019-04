Des PDG payés 1000 fois plus que l’employé médian

Les entreprises américaines cotées en Bourse sont depuis peu obligées de dévoiler l’écart entre la paie de leur employé moyen et celle du PDG de la compagnie. Un gouffre de dizaines, voire de centaines de millions de dollars, qui fait sourciller.

Comme celle du PDG, la rémunération médiane des employés doit maintenant être incluse dans les rapports annuels des entreprises américaines.

Elon Musk

PDG de Tesla et au sommet du palmarès

Cette mesure vise à offrir plus de transparence aux employés et aux actionnaires.

Elle a vu le jour dans la foulée de la crise financière de 2008, mais n’est disponible que depuis l’an dernier.

Les données sont éloquentes. Selon une compilation du groupe Equilar, pas moins de 11 PDG œuvrant au sein des 100 plus grandes entreprises des États-Unis ont empoché 1000 fois le salaire de l’employé médian en 2018.

C’est le controversé président de Tesla, Elon Musk, qui remporte la palme : avec un salaire de 2,28 milliards $ US, l’homme d’affaires a touché l’an dernier 40 668 fois le salaire de l’employé moyen du fabricant d’automobiles électriques.

Warren Buffett

PDG de Berkshire Hathaway et dernier de la liste

Tout au bas de l’échelle se situe le PDG de Berkshire Hathaway, le milliardaire Warren Buffett. Sa rémunération totalise « à peine » 389 000 $, soit sept fois le salaire médian de son employé moyen.

Il faut toutefois savoir que le salaire annuel de M. Buffett s’élève depuis plus d’un quart de siècle à 100 000 $ US, en plus de quelques primes.

Les PDG de Walt Disney, de Starbucks et de Coca-Cola figurent également parmi ce palmarès des 11 ratios les plus élevés. Deux femmes, Safra Catz d’Oracle et Michelle Glass de Kohl’s figurent parmi les heureux élus.

Pas au Canada

Cette statistique n’est pas rendue publique par les entreprises canadiennes cotées en Bourse, parce que les autorités réglementaires ne l’exigent pas.

Une situation qu’aimerait renverser le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC).

L’organisme a notamment présenté des motions en ce sens auprès des banques de Montréal, CIBC, Royale et TD, dont il est actionnaire.

La mesure n’est pas parfaite, reconnaît Willie Gagnon du MÉDAC. Il est par exemple normal que le ratio soit plus élevé pour une entreprise comme Couche-Tard, qui compte de nombreux employés à temps partiel ou peu rémunérés, ou qui est présente dans des pays où le coût de la vie est bien moindre qu’au Canada.

« À tout le moins, cela nous permettrait de comparer la rémunération au sein d’une même société d’une année à l’autre, ou encore les entreprises d’un même secteur. »

D’autres indicateurs permettent tout de même d’avoir une idée de l’écart entre le salaire des PDG canadiens et des travailleurs.

Les PDG canadiens les plus riches ont en effet gagné en moyenne 10,0 millions $ en 2017, selon le Centre canadien des politiques alternatives.

« En comparaison, le travailleur moyen a gagné 50 759 $, en hausse de 2,7 %. Autrement dit, en moyenne, les PDG les plus riches ont gagné 197 fois plus que le travailleur moyen », soulignait le groupe de réflexion dans un rapport publié en janvier.

Les 10 plus grands écarts de salaire

1.

PDG: Elon Musk Tesla (TSLA)

Rémunération Globale: 2,28 milliards $

Ratio de rémunération PDG employé médian (xx fois le salaire de l’employé moyen): 40 668

2.

PDG: Jonas Prising ManpowerGroup (MAN)

Rémunération Globale: 11,4 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian : 2508

3.

PDG: Mark T. Mondello Jabil (JBL)

Rémunération Globale: 11,4 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian : 2238

4.

PDG: Stephen D. Milligan Western Digital (WDC)

Rémunération Globale: 17,1 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian: 1795

5.

PDG: Dennis Polk Synnex (SNX)

Rémunération Globale: 7,2 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian : 1562

6.

PDG: Robert A. Iger Walt Disney (DIS)

Rémunération Globale: 65,6 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian: 1424

7.

PDG: Pierre Nanterme Accenture (ACN)

Rémunération Globale : 22,3 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian: 1222

8.

PDG: Safra A. Catz Oracle (ORCL)

Rémunération Globale: 108,3 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian : 1205

9.

PDG: Mark V. Hurd Oracle (ORCL)

Rémunération Globale: 108,3 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian : 1205

10.

PDG: Michelle Gass Kohl’s (KSS)

Rémunération Globale: 12,3 millions $

Ratio de rémunération PDG employé médian : 1115