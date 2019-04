D’ex-sinistrés paniqués interpellent des élus

D’ex-sinistrés du quartier Ahuntsic-Cartierville encore traumatisés, deux ans après l’épisode catastrophique des inondations, ont brièvement interrompu mercredi une activité préventive de porte-à-porte organisée par leur arrondissement et des pompiers afin d'interpeller les élus montréalais.

Cette activité vise 3000 résidences un peu partout sur l’île de Montréal et a pour but d’inciter les gens à préparer un kit leur assurant une autonomie de 72 heures et comprenant notamment de l’eau embouteillée et de la nourriture en cas de répétition des événements du printemps 2017.

Le débordement de la rivière des Prairies est à craindre d’ici à dimanche compte tenu de la pluie abondante qui est attendue au cours des prochains jours.

Des citoyens paniqués ont exigé des autorités l’installation sur le champ de sacs de sable au bout de la rue Cousineau, où ils résident, afin de faire barrage à la crue des eaux.

«J’espère que la municipalité va mettre ses culottes, prenez vos responsabilités, sinon, il va arriver ici la même chose [qu’en 2017] peut-être samedi ou l’année prochaine», lâche Juan Ramirez, un citoyen qui a dû payer 62 000$ pour la rénovation de son sous-sol.

Sur place, la responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal a voulu se faire rassurante en indiquant aux citoyens que leur sécurité était prioritaire.

Depuis le 10 avril, la campagne de prévention est en cours, principalement dans les secteurs à risque d’inondations. On informe les citoyens des actions à prendre avant et après les inondations.

