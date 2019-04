Feux de forêt : les pilotes d'avions-citernes déjà à l’entraînement

Même s’il y a encore beaucoup de neige au Québec, le début de la saison des incendies de forêt est tout de même à nos portes. D'ailleurs, les pilotes des avions-citernes sont à l'entraînement depuis quelques jours déjà.

TVA Nouvelles, qui a eu accès à leur préparation printanière, a notamment pu constater que les pilotes s'entraînent entre autres à l'aide d'un simulateur

«Après l'hiver, de se remettre la machine dans le bras c'est bon. Mais aussi pour la qualification de vols aux instruments, le simulateur est approuvé pour ça», mentionne le commandant Richard Boivin.

«Avant que les missions commencent, c'est important de s'entraîner», précise pour sa part Michel Dubé qui est copilote.

14 avions composent la flotte du service aérien gouvernemental soit des CL-415 et CL-215.

Des exercices d'écopage et de largage doivent aussi être effectués avant chaque saison.

Ces entraînements sont essentiels pour assurer la formation et la requalification des équipages.

28 techniciens en entretien s'assurent également durant la saison morte de l'entretien de chaque appareil. Ce sont 22 000 heures au total qui y sont consacrées par année.

«Chaque appareil est aussi pris et on va sur les pistes pour faire des tests moteurs. On simule la puissance maximum, on vérifie que les hélices fonctionnent bien, que les freins et les systèmes hydrauliques fonctionnent aussi», mentionne Benoit Dugas, technicien en entretien d'aéronef.

Les entraînements des pilotes eux vont se poursuivent jusqu'à la mi-mai.