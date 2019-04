Avec la saison des inondations qui revient en force au Québec, Mario Dumont croit qu’il est temps de réfléchir à une question importante: combien de fois le gouvernement doit-il payer pour aider les sinistrés?

Cette question a d’ailleurs été soulevée par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, lors de sa visite à Beauceville, mardi.

«C’est la question ultra délicate, mais c’est une question qui est bien réelle», a souligné l’animateur et analyste politique mercredi lors de sa chronique à l’émission «Le Québec Matin» sur les ondes de LCN.

«Quand quelqu’un est inondé tous les trois ans, à répétition, à quel moment tu lui dis : "Regarde, c’est fini"?», a-t-il demandé.

Mario Dumont convient que cette «décision déchirante» pourrait «amener beaucoup de critiques au gouvernement», mais il pense qu’une «bonne partie des contribuables est rendue là».

«Je pense qu’on est rendu là, de fixer des règles et de dire qu’il y a un point où on ne dépense plus l’argent des contribuables à refaire, refaire et refaire», affirme-t-il.

Pour illustrer la situation, il cite en exemple le cas d’un automobiliste qui aurait un accident à toutes les semaines avec son véhicule.

«L’assureur ne t’assurera pas, dit Mario Dumont. Il va dire : "Ben voyons, je n’assure plus un risque, j’assure une quasi-certitude".»

Pour lui, la situation des résidents qui se retrouvent inondés de façon régulière est similaire: «Si ça arrive à répétition, disons 3 ou 4 fois par décennie que tu es inondé, ce n’est plus un risque, c’est une certitude.»